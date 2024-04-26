Beşiktaş'a derbi öncesi şok! 4 isimden kötü haber!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama göre 4 isim derbi kadrosunda olmayacak. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında dev derbide deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak Beşiktaş'ta maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Serkan Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zainutdinov, Tayfur Bingöl ve Demir Ege Tıknaz'ın dev maçın kadrosuna olamayacağı açıklandı."

SİYAH-BEYAZLILARDAN YAPILAN AÇIKLAMA İSE ŞÖYLE:

"Tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden futbolcularımız; Serkan Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zainutdinov ve Tayfur Bingöl ile takımımızın 24 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan değerlendirmede uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilen futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacaklardır."