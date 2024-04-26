Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Yukatel Adana Demirspor sahasında lider Galatasaray'la kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Hakim Ziyech, 64'te Kerem Demirbay ve 90+1'de ise Mauro Icardi kaydetti.
Bu sonucun ardından G.Saray 93 puana yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Mavi Şimşekler ise 41 puanda kaldı.
Ligin 35. haftasında A. Demirspor deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Galatasaray ise sahasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak.
ASLAN SÜPER LİG REKORUNU KIRDI!
Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u deviren Cimbom, üst üste 15. maçını kazanarak lig rekorunu kırdı.
G.Saray geçtiğimiz sezon 12-25. haftalar arasında 14 maç kazanmıştı. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle kendisine ait üst üste kazanma rekorunu geliştirmiş oldu.
OKAN BURUK 11'DE DEĞİŞİKLİK YAPMADI
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk 11'ini korudu.
Yeni Adana Stadı'nda yapılan müsabakaya sarı-kırmızılı ekip; Muslera, Köhn, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson, Kaan Ayhan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Ziyech, Icardi ilk 11'i ile çıktı.
A. DEMİRSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Yılport Samsunspor maçının kadrosunda 2 değişiklik yaptı.
Mavi lacivertli ekip, ligin lideri karşısına Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Maestro, Michut, Yusuf Barasi, Mendoza, Yusuf Erdoğan ve Balotelli ilk 11 ile sahaya çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada Balotelli'nin pasında savunma arkasına hareketlenen Mendoza'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Muslera topu güçlükle kornere çeldi.
12. dakikada Kaan Ayhan'ın pasında Kerem Demirbay'ın ceza yayının sağından sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
17. dakikada Mertens'in pasında ceza sahasında sağında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunu kaleci Magomedaliyev gole izin vermedi.
26. dakikada Mendoza'nın vuruşunda seken topta ceza sahası dışında topla buluşan Balotelli'nin şutunu kaleci Muslera kornere çeldi.
42. dakikada Ziyech'in ceza sahası dışından sert şutunda top üstten dışarıya çıktı.
49. dakikada Mendoza'nın şutunda Muslera'dan dönen topu önünde bulan Balotelli'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
GOL! 53. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in ceza sahası önünde rakibinden çıkardığı topla buluşan Ziyech'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'in sağından ağlarla buluştu: 0-1
62. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Mendoza, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa dokundu ama Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
63. dakikada Adana Demirspor'un hızlı hücumunda sağ kanatta Mendoza'nın pasıyla ceza sahasına giren Yusuf Barasi'nin vuruşunda, top kaleci Muslera'dan geri döndü.
GOL! 64. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan attığı pasta topla buluşan Kerem Demirbay rakibini geçtikten sonra dar açıdan ceza alanı içinde son çizgiye yakın bir yerden sol ayakla yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-2
GOL! 90+1. dakikada Galatasaray 3'üncü golü buldu. Mertens'in sol kanatta ceza sahası içinde penaltı noktasına pasında Icardi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3
Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, maçtan 3-0 üstün ayrılan taraf oldu.