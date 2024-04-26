Yukatel Adana Demirspor 0-3 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Saray Adana'da hata yapmadı! Süper Lig rekoru kırıldı

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta açılış maçında lider Galatasaray deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı ve şampiyonluk yarışında hata yapmadı. İşte Adana Demirspor-Galatasaray maçının tüm detayları...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2024- 22:40 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024- 22:40