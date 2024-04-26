Video Diğer Videoları Ergin Ataman'ın, Maccabi Tel Aviv teknik heyeti tarafından tehdit edildiği görüntüler ortaya çıktı!

Ergin Ataman'ın, Maccabi Tel Aviv teknik heyeti tarafından tehdit edildiği görüntüler ortaya çıktı!

EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Panathinaikos, sahasında konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 95-79 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, İsrail ekibinin teknik heyeti tarafından tehdit edilmişti. O anın görüntüleri ortaya çıktı. Ergin Ataman'ın, "Soyunma odamda ne yapıyorsun? Bu adam kim? Bu adamı dışarı çıkarın!" dediği ve Maccabi teknik heyetinden bir kişinin, "Ben İsrail'denim" dediği duyuldu. İşte o anlar...

26 Nisan 2024 | 15:18
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:15
Ergin Ataman'ın, Maccabi Tel Aviv teknik heyeti tarafından tehdit edildiği görüntüler ortaya çıktı! 26 Nisan 2024 | 12:00
00:41
İsviçre Süper Ligi'nde taraftarlar kar temizledi! 24 Nisan 2024 | 12:00
00:09
Medellin - Atletico Nacional maçında korku dolu anlar! 23 Nisan 2024 | 12:00
00:22
Arda Güler'in halay keyfi 22 Nisan 2024 | 12:00
00:25
Suudi Arabistan'da futbolcuya kırbaçla vuruldu 12 Nisan 2024 | 12:00
01:13
"Şampiyonlukta en büyük pay Arda Turan'a ait!" 08 Nisan 2024 | 12:00
01:36
Arda Turan: Süper Lig'e meydan okuyacak gücümüz var! 08 Nisan 2024 | 12:00
03:16
"Verilen cezalar kaldırılabilir" 03 Nisan 2024 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN