Ergin Ataman'ın, Maccabi Tel Aviv teknik heyeti tarafından tehdit edildiği görüntüler ortaya çıktı!
EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Panathinaikos, sahasında konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 95-79 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, İsrail ekibinin teknik heyeti tarafından tehdit edilmişti. O anın görüntüleri ortaya çıktı. Ergin Ataman'ın, "Soyunma odamda ne yapıyorsun? Bu adam kim? Bu adamı dışarı çıkarın!" dediği ve Maccabi teknik heyetinden bir kişinin, "Ben İsrail'denim" dediği duyuldu. İşte o anlar...
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