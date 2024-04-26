TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 137. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 137. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

Gönül Dağı 137. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen dizi bu hafta yine herkese keyifli anlat yaşatacak. TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı bu hafta neler olacağına dair ipucu verecek...

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 137. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taner, gördüğü rüyaların etkisiyle Selma'yı kaybetme duygusu yaşamaya devam eder. Amcaoğullarıyla deprem aleti için tam gaz çalışmaya devam eder. Selma Taner'in korkusu için endişelenir. Selma, Taner'i nereye gitmeye ikna edecektir?

Jandarma Mevsim'i eski nişanlısıyla ilgili uyarır. Mevsim ne yapacağını bilemezken Selma bu süreçte ona destek verir. Selma ve Mevsim'in başına neler gelecektir?

Selami, kurduğu derneğin hayrına ilk düğün organizasyonunun masraflarını üstleneceğini söyler. Hüseyin ve Selami kendilerini beklemedikleri bir işte bulurlar. İkilinin macerası nasıl olacaktır?

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 137. bölüm fragmanı izle