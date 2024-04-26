Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu ve "Psikolojik olarak zor maçtı, istediğimiz skoru aldık ve yeni bir rekor kırdık. Sezonu lider olarak bitireceğiz." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta açılış maçında Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Kaan Ayhan, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Psikolojik olarak zor maçtı, iyi hazırlandık. İstediğimiz skoru aldık ve yeni bir rekor kırdık. Takımı, hocalarımı tebrik ediyorum. Bu yolda devam etmek istiyoruz. Seriyi 16, 17 yapmak istiyoruz. İnşallah bunu başarıp, sezonu lider olarak bitireceğiz.

Geçen sezon kış transfer döneminde geldim ve istediğim süreyi alamadım. Kalite çok yüksekti. Bu sezon da aynı. Bazen siz, bazen arkadaşınız yedek oturuyor. Takımda herkes aynı istek ve aynı aruzuyu ortaya koyuyor. Sadece Galatasaray'ı düşünüyoruz. Bu şekilde 15 maçlık seri yakaladık.