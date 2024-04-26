Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-kırmızılılarda Kerem Demirbay açıklamalarda bulundu ve "Gol goldür ama benim için önemli olan takım. 7 puan öndeyiz, görevimizi yerine getirdik." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta açılış maçında Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Demirbay, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Bu takım gurur verici. Giren, oynayan, çıkan her oyuncuda pozitiflik var. Bir aile ortamı var. Çok mutluyum. Gol goldür ama benim için önemli olan takım. Çok şükür çok iyi gidiyor. 7 puan öndeyiz, görevimizi yerine getirdik.