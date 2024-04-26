Galatasaray'da Kerem Demirbay: Görevimizi yerine getirdik!
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-kırmızılılarda Kerem Demirbay açıklamalarda bulundu ve "Gol goldür ama benim için önemli olan takım. 7 puan öndeyiz, görevimizi yerine getirdik." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Bu takım gurur verici. Giren, oynayan, çıkan her oyuncuda pozitiflik var. Bir aile ortamı var. Çok mutluyum. Gol goldür ama benim için önemli olan takım. Çok şükür çok iyi gidiyor. 7 puan öndeyiz, görevimizi yerine getirdik.