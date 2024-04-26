Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bomba hamle! Yılın transferi bu yaz gerçekleşiyor

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bomba hamle! Yılın transferi bu yaz gerçekleşiyor

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda ezeli rakiplerin dev bir transfer yarışına girdikleri öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (BJK FB GS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2024- 12:58 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024- 12:58