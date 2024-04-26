Trendyol Süper Lig'de son düzlüğe girilirken son şampiyon Galatasaray, Fenerbahçe'nin Sivas'tan beraberlik ile dönmesinin ardından farkı 4 puana yükselterek ciddi bir avantaj elde etti.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ... Cimbom yıldıza doymuyor! Mertens'in arkadaşı...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ... Trendyol Süper Lig'de son haftalara oldukça avantajlı giren Galatasaray'da tek hedef şampiyonluk. Bu doğrultuda yoluna devam eden Galatasaray, ek olarak önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı. Yıldız takviyelerine hız kesmeden devam etmek isteyen Galatasaray'ın ilk hedefi belli oldu. İşte Aslan'ın listesindeki flaş isim...
Bugün deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak olan Galatasaray ligin en kritik virajlarından birinde sahne alacak.
Taraftarların coşkulu şekilde karşıladığı Galatasaray'da moraller üst düzey. Aslan bugün 3 puanı alıp derbi maçını 7 puan fark ile takip etmeyi hedefliyor.