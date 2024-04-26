Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera açıklamalarda bulundu ve "Bir adım daha yaklaştık şampiyonluğa. Rekor kırdık ama en önemlisi 3 puan." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta açılış maçında Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Fernando Muslera, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Uruguaylı file bekçisinin o sözleri:

Galip geldiğimiz için mutluyuz ama en iyi maçımız değildi. 3 puan daha önemliydi. Bir adım daha yaklaştık şampiyonluğa. Rekor kırdık ama en önemlisi 3 puan. 4 maç kaldı, daha fazlasını istiyorum. Bunun için kendimi zorluyorum.

Kendi oyunumuza bakıyoruz, diğer şeylere odaklanmıyoruz. Diğer taraflar o kadar önemli değil. Taraftarımıza da çok teşekkürler. Adana Demirspor taraftarını da tebrik ederim. Güzel bir atmosfer vardı.