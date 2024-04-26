Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı? Yapay Zeka derbinin galibini açıkladı!
Süper Lig'in 34. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş kritik maçta karşı karşıya gelecek. Google'ın Yapay Zeka uygulaması Gemini de şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan mücadele hakkında yorumda bulundu. Peki Yapay Zeka uygulamasına göre zorlu müsabaka nasıl sonuçlanacak? İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş haberleri (FB BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 26.04.2024- 15:08