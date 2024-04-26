Süper Lig'in 34. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş kritik maçta karşı karşıya gelecek. Google'ın Yapay Zeka uygulaması Gemini de şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan mücadele hakkında yorumda bulundu. Peki Yapay Zeka uygulamasına göre zorlu müsabaka nasıl sonuçlanacak? İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş haberleri (FB BJK spor haberi)

Her iki takım da bu derbi mücadelesiyle toplamda 359. kez rakip olacak. Geride kalan 358 müsabakada sarı-lacivertliler 134 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar ise 127 kez kazandı. Ezeli rekabette 97 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 497 golüne, Beşiktaş 456 golle yanıt verdi.