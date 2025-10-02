Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonunun 2. haftasında önemli bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, yarın kendi sahasında Fransa temsilcisi Nice’i ağırlayacak. Srđan Jovanović’in yöneteceği bu karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin gruptaki konumunu güçlendirmek ve taraftarları önünde moral kazanmak için büyük önem taşıyor. Taraftarlar ve futbolseverler, hakem kadrosu ve maç saati hakkında detaylı bilgileri takip ederek mücadeleyi canlı izlemeye hazırlanıyor. Peki, Fenerbahçe Nice maçının hakemi kim? İşte detaylar!

39 yaşındaki Jovanović, FIFA kokartlı bir hakem olarak uluslararası arenada birçok kritik maçı yönetmiştir.

FENERBAHÇE NICE MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

SRDJAN JOVANOVIC KİMDİR?

Srđan Jovanović 9 Nisan 1986 tarihinde doğmuştur. Sırbistan Süper Ligi'nde görev yapan deneyimli bir Sırp futbol hakemidir. 2015 yılından bu yana FIFA hakemi olarak görev yapmakta olup, UEFA tarafından elit kategori hakemi olarak sınıflandırılmaktadır.

Hakemlik Kariyeri

Jovanović, profesyonel hakemlik kariyerine 2014 yılında Sırbistan Süper Ligi'nde başlamıştır. İlk resmi maçını 30 Ağustos 2014 tarihinde Radnički Niš ile Donji Srem takımları arasında yönetmiş ve maçta Miloš Petrović'e kırmızı kart göstermiştir. 2015 yılında FIFA hakem listesine dahil edilen Jovanović, uluslararası arenada görev yapmaya başlamıştır.

İlk büyük uluslararası maçını 16 Ocak 2016 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri ile İzlanda arasında yönetmiştir. 17 Mart 2019 tarihinde ise Yunanistan Süper Ligi'nde Atromitos ile AEK Atina arasındaki maçı yöneterek uluslararası deneyimini pekiştirmiştir. Aynı yıl, Brezilya'da düzenlenen 2019 FIFA U-17 Dünya Kupası'nda da hakem olarak görev almıştır.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesinde şu futbolcular bulunuyor: Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun