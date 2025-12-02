02 Aralık 2025, Salı MURAT ÖZBOSTAN











29 milyar TL’lik iki takımdan futbol resitali! Maçın sonucuna dair tahmin hem A Spor'da hem de sokakta çok sorulmuş ve tahmininiz ne denmişti!.. Ben de "Berabere biter" diye yanıt vermiştim.. Hem Tedesco hem de Okan Buruk rahat bir uyku uyumuştur.. İki teknik adam da "Bu sonuca sevinmedik" deseler inanmam!.. Zirvede değişen bir şey olmadı.. Şimdi biraz Beşiktaş kafasını taşlara vursun.. O maçları kaybetmese bugün yarışın tam içinde, kalbinde olurdu.. Hâlâ bir şey kaybetmedi!.. Siyah beyazlı takım biraz iç huzuru bulsa bu yolculukta trene biner.. Trabzonspor sağlam adımlarla geliyor.. Fark Galatasaray ile 2'ye indi.. Bordo-mavililer bu sonuca en çok sevinen takım olmuştur.. Bu yarışta sadece Galatasaray ve Fenerbahçe olmaz artık!.. Maça gelirsek kötü bir maçtı.. Doyurucu değildi.. Kadrolar oyunun hakkını vermedi.. Galibiyeti hak eden taraf yoktu.. Kısır bir derbiydi.. Fenerbahçe'ye bakarsak.. Kim iyi oynadı? Yanıtı yok.. Duran'ın golü var işte.. Skoru tayin etti, Fenerbahçe'yi kurtardı.. Galatasaray'da Sane'nin nefis golü vardı.. Çok çalıştı.. Sane, Galatasaray'daki en farklı adamdı.. Ya diğerleri.. Yok.. Birer puanı hak ettiler.. İşte 29 milyar TL'lik derbinin özeti buydu.. Bize hiçbir şey sunmadılar.. Vasat altı bir derbiydi.. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'ye deseler ki 1-1 maç bitecek.. Vallahi kabul ederlerdi!.. G.Saray lider geldi, lider döndü.. F.Bahçe de G.Saray'a bu kez Kadıköy'de yenilmedi.. Hepsi bu! Ve Yasin Kol, maçın ağırlığını kaldıramadı. Buna da şaşırmadık! Bu arada kendini bilmez bir insanın attığı çakmak, Kazımcan'ı kör edebilirdi. Bu kişinin tespit edilip, 6222'den neyse cezasının verilmesi önemlidir.