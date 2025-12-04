Bologna-Parma maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Kupası son 16 turunda futbolseverlerin heyecanla beklediği Bologna-Parma karşılaşması sahne alacak. Turnuvada yoluna güçlü bir şekilde devam etmek isteyen Bologna, Teknik Direktör Vincenzo Italiano liderliğinde kendi taraftarı önünde kazanarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Diğer yanda ise Parma cephesi var. Carlos Cuesta yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, zorlu Bologna deplasmanına sürpriz hedeflerle çıkıyor. Parma, disiplinli oyun anlayışını sahaya yansıtıp rakibini geçerek kupada adından söz ettirmek istiyor. Peki, Bologna-Parma maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Bologna-Parma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Kupası son 16 turunda gözler, iki köklü ekibi karşı karşıya getirecek Bologna-Parma mücadelesine çevriliyor. Vincenzo Italiano yönetimindeki Bologna, taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu kritik karşılaşmada çeyrek final biletini alarak yoluna emin adımlarla devam etmeyi hedefliyor. Diğer tarafta ise Carlos Cuesta'nın çalıştırdığı Parma bulunuyor. Deplasmanda ortaya koyacağı performansla rakibini aşmayı ve adını bir üst tura yazdırmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, güçlü oyunu sahaya yansıtmanın peşinde. Peki, Bologna-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLOGNA-PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası son 16 turunda oynanacak Bologna-Parma maçı 4 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

BOLOGNA-PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Renato Dall Ara'da oynanacak Bologna-Parma maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.