02 Aralık 2025, Salı ZEKİ UZUNDURUKAN











Bu nasıl 'Dünya Derbisi'! Büyük futbolcular böylesine büyük maçlarda ortaya çıkar! Leroy Sane de bunu yaptı zaten! İki takımın da birbirini kalesinden uzak tuttuğu dakikalarda Sane sahneye çıktı.

Üst üste çalımlarla kendisine şut koridoru oluşturdu, sonrasında Fenerbahçe kalesine adeta bir füze çıkardı. Oosterwolde'ye çarpan top, kaleci Ederson'u çaresiz bıraktı.

Bu kadar formda Fenerbahçe, evinde oynadığı derbide ilk yarıyı Galatasaray kalesine isabetli tek bir şut atamadan tamamladı.

70 milyon euro'luk Duran da son saniye golüyle Fenerbahçe'ye 1 puanı getirdi! İki yıldız oyuncu, skoru belirleyen isim oldu.

Ama derbide milyonlarca euro'luk yıldızlardan güçlü bir oyun göremedik!



İkinci yarıda da Fenerbahçe adına değişen bir şey olmadı aslında.

İlk yarıdaki temposuz ve vasat oyun, maçın uzatma anlarına kadar devam etti.

Okan Buruk 'derbiyi kazandım' gözüyle bakarak, Arda Ünyay'ı oyuna aldı. Bu hamle maçın hikayesini bir anda değiştirdi!

Oysa o Arda Ünyay, Union maçında üst üste gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı.

Dün Arda, Duran'a o kadar rahat bir kafa vurdurdu ki... O kafa vuruşu ağlara gitti.



Galatasaray, kazanacağı maçı tecrübesiz Arda Ünyay yüzünden beraberlikle bitirdi.

Okan Buruk'un Osimhen'i kenara alıp, İcardi'yi sahaya sürmesi de bana göre gereksiz bir hamleydi.

Futbol hatalar oyunu. Bazen saha içindeki oyuncular hata yapar. Bazen de kenardaki teknik adamlar...

Galatasaray, Kadıköy'den 1 puanla dönerek liderliğini sürdürdü.

Ama Kadıköy'den Kemerburgaz'a 'mutsuz' döndü! 1 puana sevinmedi!



Fenerbahçe ise adeta 6 puanlık maçı kazanamadı ama rakibinin yeniden puan farkını açmasına izin vermedi.

Bir de şunu söylemeliyim.

Fenerbahçe'nin üst üste seri galibiyetlerinden sonra Asensio'yu bir anda 'efsane' Alex'e benzetenler oldu.

Asensio iyi bir oyuncu. Çok da faydalı işler yapıyor sahada.

Ama ustalık olarak Alex'in yanına bile yaklaşamaz!

Alex böyle derbileri tek başına alırdı.

Bütün derbilerde fark yaratırdı!

O yüzden bu kıyaslama veya benzetme çok yerinde olmuyor.

Şu bir gerçek ki...

Bir daha ligimize Alex gibi, Hagi gibi oyuncular gelmeyecek.

Çünkü böylesine büyük oyuncular şu anda dünya futbolunda parmakla sayılacak kadar az!

Onlar da bizim ligimize düşmez!



Sonuç olarak derbinin sonucunu hatalar zinciri belirledi.

Galatasaray avucunun içindeki 3 puanın 2'sini yanlış değişiklikler yüzünden Kadıköy'de bıraktı!

Fenerbahçe, Duran'ın son saniye golüyle büyük sevinç yaşadı!

Ama bu kadar eksiği olan, yorgun ve formsuz Galatasaray'ı yense; tam 65 hafta sonra lider olacaktı!

O yüzden Fenerbahçe adına da kaçan balık büyük oldu!

Hakem Yasin Kol, sahada dik durdu, gördüğünü çaldı. Gerginliğe asla izin vermedi!

Kaçırdığı pozisyonlar da oldu! Ama MHK'nin elindeki en cesur hakem Yasin Kol!

Yasin Kol sonuca etki edecek büyük bir hata yapmadı! Yasin Kol'u tartışmayı bırakalım da 'dünya derbimiz'de ne oynadık, onu tartışalım!