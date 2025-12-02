Derbiyi idare etti

Her iki takımda kontrollü ve güvenli oyunu tercih etti.

Oyuncular da kendi alan güvenliğinden sorumlu risk almadan başladılar. Kanat bekleri orta alanı geçmediler bile. Fenerbahçe'nin sürekli geriye, kaleciye kadar uzanan pas tercihleri, liderliği isteyen takımın oyun tercihi olamaz.

Galatasaray, 27'de Sane ile ilk şutu attı, 28'de ikinci şutta Sara ile golü buldu. Galatasaray topa sahipken ve hücumdayken İlkay ile Osimhen etkili olamadılar.

Tedesco bu maça iyi hazırlanmamış, Fenerbahçe bu oyunla zorda olsa uzatmalarda beraberliği buldu. Korkunun derbiye faydası yok. Zevksiz temposuz kalitesiz bir derbi seyrettik.

Yasin Kol, son 6 derbide 4 kez sahada. Maça basit temaslara fauller çalarak oyunu keserek başladı.

Semedo'ya gecikmeli ve avantaj sonrası Lemina'ya gösterdiği sarılar doğru.

Sane'ye kontrolsüz hareketinden dolayı Brown'a sarı göstermeliydi, göstermedi.

Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi Skriniar topu koluyla oynuyor, hakem görüyor ama işi ülke ikliminde klasik uygulama VAR'a bırakıyor. VAR müdahalesi doğru.

45+5'te Barış ile kaleci Ederson mücadelesi temiz, penaltı yok.

Galatasaray kulübesini sözlü ikazı disiplin açısından ne kadar doğruysa; devre arası kendisine itiraz eden Abdülkerim'e ve Fenerbahçeli idari menajere kart çıkarmaması o derece yanlıştı. 66'da hakem ne yaptı, ne karar verdi, anlayabilene aşk olsun!

Skriniar'ın Sara'ya hareketi net sarı (borderline )ama ne faul verdi ne sarı çıkardı.

Fenerbahçe ayaktayken oyunu niye durdurduğu belli değil. Sonra hakem atışı ile başlattı.

İtiraza gelen kaleci Ederson'a sarı doğru. Maçı VAR'da Ali Şansalan yönetiyor. Muhtemelen APP için hakeme "oyunu durdur" dedi. Rezil bir uygulama yaptılar.

Yasin Kol'un performansı futbol iklimimize uygundu.

Büyük derbiyi yönetemedi, idare etti.