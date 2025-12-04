Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, Iğdır’da futbol heyecanını zirveye taşıyacak. Iğdır FK ile Orduspor 1967’nin karşı karşıya geleceği bu kritik mücadele, yalnızca tur atlama açısından değil, iki takımın sezon boyunca ortaya koymak istediği hedefler bakımından da büyük önem taşıyor. Süper Lig’e yükselme yarışında iddiasını sürdüren Iğdır FK, taraftarının güçlü desteğiyle sahaya çıkacak. Öte yandan Orduspor 1967 cephesi, zorlu deplasmana büyük bir motivasyonla hazırlanıyor. Peki, Iğdır FK-Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Iğdır FK-Orduspor 1967 maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

IĞDIR FK-ORDUSPOR 1967 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak Iğdır FK-Orduspor 1967 maçı 4 Aralık Perşembe günü saat 15.30'da başlayacak.

IĞDIR FK-ORDUSPOR 1967 MAÇI HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Iğdır FK-Orduspor 1967 maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

