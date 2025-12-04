Çorum FK-Alanyaspor maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Çorum FK ile Alanyaspor arasında oynanacak bu kritik mücadele, iki takım için de sezonun akışını değiştirebilecek bir fırsat niteliği taşıyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Çorum FK, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde bu karşılaşmayı bir toparlanma maçı olarak görüyor. Alanyaspor cephesinde ise benzer bir tablo hakim. Joao Pereira yönetimindeki Akdeniz temsilcisi, son 4 maçında galibiyet alamayarak kritik bir viraja girdi. Peki, Çorum FK-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?