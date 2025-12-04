Lazio-Milan maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Kupası’nda son 16 turu, futbol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği büyük bir mücadeleyi sahneye taşıyor. Çeyrek finale uzanan yolda kritik bir eşik olan bu karşılaşmada Lazio, Milanı konuk ediyor. Ev sahibi ekip, Maurizio Sarri’nin saha içi disiplinine ve stratejik dokunuşlarına güvenerek güçlü rakibini devirmeyi hedefliyor. Karşılarında ise harika bir form grafiği yakalamış bir Milan var. Massimiliano Allegri’nin yönetiminde tam 13 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen kırmızı-siyahlılar, deplasmanda da bu etkileyici seriyi devam ettirmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Lazio-Milan maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?