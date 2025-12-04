Manchester United-West Ham United maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’in 14. haftasında Manchester United ile West Ham United arasında oynanacak kritik mücadele, haftanın en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Sezona büyük umutlarla başlayan ancak son haftalarda istikrarsız bir grafik çizen Manchester United, Ruben Amorim yönetiminde yeniden çıkış yakalamanın peşinde. Son 4 maçtan yalnızca 1 galibiyet çıkarabilen Kırmızı Şeytanlar, bu kez evinde hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Manchester United-West Ham United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?