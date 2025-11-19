Karizmayı çizdiler, alkışı çok hak ettiler!

6-0 yenildiğimiz İspanya karşısında ortaya koyduğumuz mücadele harikaydı.. Eksikler ile sarı kart limitinde olan oyuncuları Montella oynatmadı.. 5-4-1 düzeniyle sahaya çıktık. Amacımız gol yememekti..Maçtan da berabere ayrılırsak bubizim için büyükbir başarı olacaktı.. Bu plan daha dördüncü dakikada sekteye uğradı.. Fakat savunma disiplini kopmadı, farkın daha açılacağı endişesini yaşasak da Altay'ın kritik kurtarışları takımı da oyunda ve ateşte tuttu. Çok nadir geliştirdiğimiz pozisyonlardan birinde de golü bulduk.. İkinci yarıdaayaklarımız yere daha sağlam basmayabaşladı, üzerimizdeki endişeyi ve korkuyu da attık. Barış'ın röveşatası ve arkasından gelen muhteşem organizasyonda nefis bir gol... İspanya taraftarıbile şoka uğramıştı, hatta yanımızdaki ülkenin basın mensupları da… Bu kadar ağırrotasyona rağmen takımın göstermişolduğu güç gösterisi play-offadına çok umut vericiydi. İspanya'nın karizmasını çizmek mühim meseledir.. Galip de gelebilirdik.. Özellikle bu maçta şunu gördüm; kim oynarsa oynasın, ülkesinin milli formasını giyen oyuncular görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorlar.. Ama özellikle Orkun, Salih ve Merih'e bayıldım.. Altay çok başarılıydı.. Bu kalede olmaya da devam etmeli.. Evindeyenilgi yüzü görmeyen bir takımakarşı ortaya koyduğumuz mücadeleruhu, bizi play-off adına çok fazlasıylaumutlandırdı. İspanya'nın karizmasını hem de kendi taraftarının önünde çizen Bizim Çocuklar'ı kutlarım.. Playoff'takirakibimiz düşünsün!