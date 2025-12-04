Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunun dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Mersin’de Silifke Belediye Spor ile Antalyaspor arasında oynanacak. Kupanın sürprizlere açık formatı, bu mücadeleyi daha da ilgi çekici hale getirirken, her iki takım da sahaya farklı hedeflerle çıkacak. 3. Lig temsilcisi Silifke Belediye Spor, güçlü rakibi karşısında elinden gelenin fazlasını ortaya koyarak adını bir üst tura yazdırmanın yollarını arıyor. Öte yandan Antalyaspor cephesi için bu maç kritik bir kırılma noktası niteliğinde. Peki, Silifke Belediye Spor-Antalyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Silifke Belediye Spor-Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda heyecan bu kez Mersin'de yaşanacak. Silifke Belediye Spor ile Antalyaspor'u karşı karşıya getirecek mücadele, iki takım açısından da büyük önem taşıyor. 3. Lig temsilcisi Silifke Belediye Spor, güçlü rakibi karşısında sahaya sürpriz hedeflerle çıkıyor. Diğer tarafta ise Antalyaspor cephesi bulunuyor. Son haftalardaki istikrarsız performansa son vermek isteyen Erol Bulut ve öğrencileri, bu karşılaşmayı hem moral depolamak hem de Türkiye Kupası'nda gruplara kalmak için kritik bir fırsat olarak görüyor. Peki, Silifke Belediye Spor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİLİFKE BELEDİYE SPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak Silifke Belediye Spor-Antalyaspor maçı 4 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak.

SİLİFKE BELEDİYE SPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanacak Silifke Belediye Spor-Antalyaspor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SİLİFKE BELEDİYE SPOR-ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

SİLİFKE BELEDİYE SPOR-ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ

TFF, Silifke Belediye Spor-Antalyaspor maçı hakeminin Yiğit Arslan olduğunu açıkladı. Arslan'ın yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ve Tuncay Ercan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Gürkan Özbalkanlı üstlenecek.