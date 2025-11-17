17 Kasım 2025, Pazartesi MURAT ÖZBOSTAN











Efsane olmak için Montella’ya fırsat İspanya maçından iyi bir sonuç almak, Türk futbolu ve milli takımımız için büyük bir gurur meselesidir. Eylül ayında evimizdeki 6-0'lık ağır yenilgi hâlâ akıllarda tazeyken, Sevilla'da Estadio La Cartuja'da oynanacak bu maçta en azından bir beraberlik ya da sürpriz bir galibiyet, o hezimeti bir nebze telafi eder. Play-off için bileti aldık. Bulgaristan ve Gürcistan'ı geçmek elbette önemliydi ama daha önemlisi İspanya'ya karşı sergilenen sonuçlardır. Bizim çok çok altımızdaki rakipleri yenmek değil, devleri devirmek asıl gurur kaynağıdır. İspanya gibi bir dünya deviyle (2010 Dünya Kupası şampiyonu, 3 Avrupa şampiyonluğu, şu an 27 maçtır yenilgisiz) deplasmanda başa baş mücadele etmek, hatta puan almak… İşte bu, tarihe geçer. Yarınki İspanya maçı da tam böyle bir fırsat. Gruptaki Bulgaristan, Gürcistan maçları "Zorunlu galibiyet", ama İspanya'dan alınacak 1 puan bile dünyaya verilecek bir mesaj olur. Montella, Ay-Yıldızlı ekiple birçok ilki başardı. Göreve geldiği zaman Hırvatistan'ı yıktı. Bunun gibi tarihe geçecek büyük marka ülkelere karşı alacağımız daha çok sonuçlar olmalı. Bu nedenle 6-0'ın rövanşında İspanya maçı çok çok önemli. İşte Montella da o zaman efsane olur! Bu arada ben bu satırları yazarken kaptanımız Hakan'ın elindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı haberi geldi. Bu final gibi maçta oynasa da oynamasa da kaptan o kadroda olmalıydı.