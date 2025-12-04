Haberler

Süper Loto bu hafta 7 milyon TL veriyor! MPİ 4 Aralık kazanan numaralar

Milli Piyango İdaresi’nin gerçekleştireceği Süper Loto çekilişi için büyük heyecan yaşanıyor. 7 milyon 473 bin 813 TL’lik dev ikramiyenin dağıtılacağı çekilişte, 60 sayı arasından gelecek 6 doğru tahmin talihliye servet kazandıracak. 4 Aralık Perşembe günü yapılacak çekilişin sonuçlarını bekleyenler için 'Süper Loto kazanan numaralar' haberimizde…

Giriş Tarihi: 26.11.2025 06:41

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazanan numaralar, şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. 60 numara içinden seçilen 6 tanesinin doğru bilen kişinin 7 milyon lirayı aşkın büyük ödüle kavuşacağı çekiliş, 4 Aralık Perşembe akşamı düzenlenecek. Çekilişin ardından talihli kişi büyük ikramiyenin sahibi olacak. Milli Piyango İdaresi, 2 ve üzeri sayıyı doğru tahmin edenlere de farklı miktarlarda ikramiye ödemesi yapıyor. İşte Süper Loto 4 Aralık Perşembe sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 4 ARALIK 2025 SALI

Süper Loto çekiliş sonuçları 2 Aralık Salı akşamı saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayımlanacak.

SÜPER LOTO 2 ARALIK KAZANAN NUMARALAR

2 - 9 - 16 - 19 - 29 - 52

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

ASpor CANLI YAYIN