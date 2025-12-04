Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, Boluspor ile Kahta 02 Spor’un karşı karşıya geleceği kritik mücadeleyle futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Süper Lig yolculuğunda devam eden Boluspor, kupada da kazanarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Kırmızı-beyazlı ekip, taraftarı önünde oynayacağı bu karşılaşmada herhangi bir sürprize izin vermeden tur biletini almayı hedefliyor. Kahta 02 Spor ise Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etmesine rağmen üst üste aldığı başarılı sonuçlarla turnuvanın parlayan yıldızlarından biri haline geldi. Peki, Boluspor-Kahta 02 Spor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Boluspor-Kahta 02 Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, Boluspor ile Kahta 02 Spor'u kozlarını paylaşacağı heyecan dolu bir karşılaşmayla futbol gündeminin merkezine taşıyor. Süper Lig'e yükselme mücadelesini sürdüren Boluspor, ligdeki iddiasını kupaya da yansıtmak ve yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Diğer tarafta ise turnuvanın dikkat çeken sürpriz takımlarından Kahta 02 Spor var. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmesine rağmen kupada elde ettiği sonuçlarla adından söz ettiren Adıyaman ekibi, zorlu Bolu deplasmanında bir sürprize daha imza atmanın hayalini kuruyor. Peki, Boluspor-Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLUSPOR-KAHTA 02 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak Boluspor-Kahta 02 Spor maçı 4 Aralık Perşembe günü saat 13.30'da başlayacak.

BOLUSPOR-KAHTA 02 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Boluspor-Kahta 02 Spor maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.