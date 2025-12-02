Kemerburgaz’a lider döndü!

Eksik kalmış Trabzonspor ve Beşiktaş'ı derbilerde mağlup edip, Rize deplasmanında 5 golle kazanınca Fenerbahçe'nin ligin ikinci haftasında Galatasaray'ı şampiyon ilan edenler tarafından bu derbinin favorisi ilan edilmesi "yeni" normalimiz. Eldekieksiklere bakarsak doğruilk 11 ile çıkan sarı-kırmızılıekibin teknik direktörüOkan Buruk'un Lemina'yıstopere çekmesi dahadar alanda sakatlığa kapalıbir oyun, sağ bekte DavinsonSanchez ise Arda ihtimalivarken tecrübeyi tercihetmek demekti. Bu kadrolarla geçişi oynayacak olan takım avantajlı olacaktı. İlk yarıda kontrolü elinde tutan Galatasaray'ın geri dönüşlerdeki başarısı ev sahibini tıkadı. İki kanat Keremve Nene, karşılarında orijinalbekler yokken bile dublörlereüstünlük sağlayamadılar. Sıkışan oyunda bir yetenek çıkar ortaya, Alpler'de slalom yaparcasına bir gidiş ve son vuruş. Leroy Sane'ninelmas olduğugerçeği. İkinci yarıda Galatasaray'ın derinde karşılarken yüksek topların sıkıntı yapması kuvvetle muhtemeldi. Okan Buruk, yorulan İlkay Gündoğan'ı doğru zamanda oyundan aldı ve Lemina orta sahaya, Arda'yı stopere çekti. 42uzaklaştırma, kazanılan 20hava topu, 55 ikili mücadelekazanma ve 11 top kapmaGalatasaray'ın takım savunmasınınrakamlarla ne yaptığınıaçıkçagösteriyor. Fenerbahçe, 2 isabetli şutla bitirdi maçı evinde. Biri Jhon Duran'ın namağlup apoletini söktürmeyen golü. Kendilerince havayı yakaladıkları bir derbi öncesini bu kez sakin geçirdiler ama yine olmadı. Galatasaray lider geldiğiKadıköy'den ikinci yarıdahücumda eksik kalsa da kadrosundatüm eksiklerine rağmentakım oyunu ile liderdönmeyi başarıyor Kemerburgaz'a.