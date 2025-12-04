Yalova FK-Gaziantep FK maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahne, Yalova’da oynanacak heyecan dolu bir karşılaşmaya ayrılıyor. 3. Lig temsilcisi Yalova FK 77 SK ile son haftalarda çıkışa geçen Gaziantep FK, tur biletini kapmak için mücadele edecek. Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep ekibi, Süper Lig’de sergilediği istekli futbolu kupaya da taşımayı hedeflerken, zorlu deplasmanda hata yapmadan galip gelmenin planlarını yapıyor. Ev sahibi Yalova FK 77 SK ise güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde. Peki, Yalova FK-Gaziantep FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?