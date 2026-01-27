27 Ocak 2026, Salı BÜLENT TİMURLENK













Tabelayı bir türlü tutamıyor Orkun, kaleci Jankat'ın hatasını değerlendirip uzaktan nefis plaseyle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdiğinde dakika 6'ydı. Kartal bu sezon ilk 15 dakikalık dilimde 8. golünü bulmuş ve karşısında 18 haftada 3 maç kazanabilen, bunları kazanırken de 2 gol atan Eyüpspor vardı.

Kaleci tercihi başta olmak üzere kaostaki bir kulüpte tercihleri teknik adama bırakalım, ilk yarıdaki oyuna bakalım. Boş tribünler önünde, pandemi dönemi maçlarını hatırlatan bir ambiyansta Sergen Yalçın'ın takımı önde olduğu maçta üretmekte zorlanırken, ofsayt olmasa Ersin'in hatasıyla beraberlik golünü de kalesinde görecekti. Galatasaray derbisi, Gençlerbirliği, Fenerbahçe mağlubiyetleri, Samsun, Kasımpaşa ve Trabzonspor beraberlikleri… Hepsinde ilk golü atan ve hatta evindeki derbi ve Trabzon deplasmanında iki farkla öne geçen Beşiktaş'tı. Bu hatayı bir kez daha yaptılar. Eyüp'te Emre Akbaba oyuna girdi ve ikinci yarıda tempo yükseldi. Umut Bozok'un golü öncesinde pozisyonlarla gol geliyorum derken bir de üstüne acemice yapılan bir penaltı... Sergen Yalçın, 1-1 iken 3 değişiklik yapsa da ev sahibi iştahını kaybetmemiş 3 dakika sonra gelen penaltı golüyle de açık oynamaya devam ediyordu. Sergen Yalçın'ın masaya koydukları, dillendirdikleri bir hedef varsa -mutlaka olmalı- ondan fena halde uzaklar. Cengiz'in sayısı bir puanı getirdi de buna hangi Beşiktaşlı sevinir ki!.. Maçın en güzel anı, Rıdvan'ın nefis falso alan ve üst direkte patlayan şutu. Gol olsa; muhteşem şutu...