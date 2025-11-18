Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den sezon sonu operasyonu! Yönetim o yıldızla İstanbul'da görüştü

Fenerbahçe'den sezon sonu operasyonu! Yönetim o yıldızla İstanbul'da görüştü Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gizli operasyonu ortaya çıktı. Sarı lacivertliler lige verilen arada sürpriz bir isimle temasa geçti ve İstanbul'da yüz yüze görüşme yaptı. İşte gündem yaratan transfer haberinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri









ABONE OL

Transfer çalışmalarına start veren Fenerbahçe'de üst üste flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertli yönetim sürpriz bir şekilde dünyaca ünlü İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho için hamle yaptı.

Takvim'in haberine göre, önceki akşam İstanbul'a gelen Sancho ile iki yönetici yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Sezon başında da transfer gündemine gelen 25 yaşındaki futbolcu teklifi geri çevirmiş ve Manchester United'tan kiralık olarak Aston Villa'ya gitmişti.