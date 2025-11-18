Müge Anlı canlı yayın izle: 18 Kasım Salı Müge Anlı izleme linki

18 Kasım Müge Anlı canlı yayını nereden izlenir? Programı kaçırmak istemeyen izleyiciler Google’da “Müge Anlı canlı izle ATV”, “ATV kesintisiz yayın linki” ve “Bugün Müge Anlı var mı?” gibi aramalar yapıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, her bölümünde olduğu gibi bugün de kayıp arama çalışmaları, dolandırıcılık iddiaları ve faili meçhul olaylarla gündeme damga vuruyor.

A Spor

Giriş Tarihi: 18.11.2025 07:34

Paylaş





ABONE OL

Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 18 Kasım Salı günü yeni bölümüyle ekranlarda yerini alıyor. Gündemi etkileyen gelişmeler, sürpriz tanıklar, kayıp arama çalışmaları ve çözülen dosyalar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Bu nedenle pek çok kişi "Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir?" sorusuna yanıt arıyor. Programı TV'den takip edemeyenler için ATV'nin resmi dijital platformu üzerinden canlı yayın imkânı bulunuyor. Bugünkü bölümde hangi dosyaların işleneceği, stüdyo konuklarının kimler olacağı ve canlı bağlantılarda nasıl gelişmeler yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Müge Anlı nasıl ve nereden izlenir? ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izleme linki!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

👉 Kayıplarının 10. Gününde cenazeleri bulunan ve ardında pek çok soru işareti bırakan 43 yaşındaki Huriye Helvacı'yla 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın ölümü araştırılmaya devam ediyor. Anne ve 5 yaşındaki oğluyla son görüşen isim olan eski enişte Mustafa Uzun, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

👉 Eski enişte Mustafa Uzun, olay günü anne ve oğluyla görüşmediğini söyledi. Çelişkili ifadesiyle dikkat çeken Mustafa Uzun'un anlattıklarında bir tutarsızlık olduğunu fark edildi. Mustafa Uzun, anne ve oğlun kaybından nasıl haberdar olduğu sorularını yanıtladı. Akrabasının kendisine kötü haberi verdiğini söyleyen Mustafa Uzun, "Kaybolduğundan haberim yoktu" dedi.

👉 Yayına bağlanan Mustafa Uzun'un arkadaşı önemli açıklamalarda bulundu. Mustafa Uzun'a Huriye Helvacı'nın kaybolduğunu o gün söylediğini açıklayan Mustafa Örnek, "Bilgin var mı diye sordum, bana bilgisi olduğunu söyledi" dedi. Huriye Helvacı'nın kaybolduğu gün de Mustafa Uzun'un kendisine buluşacaklarını söyleyen Mustafa Örnek, "Çeşmede buluşacaklarını söyledi" dedi.

Müge Anlı son bölümü izlemek için TIKLA!

ATV CANLI YAYIN İZLE

Televizyon izleyicileri kadar dijital platform kullanıcılarını da düşünen ATV, 2025 yılında canlı yayınlarını yalnızca televizyon ekranlarından değil, aynı zamanda resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de izleyiciyle buluşturuyor.

ATV CANLI NASIL İZLENİR?

ATV'nin başarısında, yıllardır devam eden kaliteli yayın politikası, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlar ve her daim güncel kalmayı başaran içerikler etkili oluyor. Gündüz kuşağında izleyicilere keyifli saatler sunan programlar, akşam kuşağında ise aksiyon, dram ve romantizmi bir araya getiren diziler ekranlara taşınıyor.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

ATV FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

ATV' nin SD ve HD yayınları yeni uydu değerlerini uydu alıcılarına aşağıdaki biçimde yükleyebilirsiniz; SD ve HD yayınlarımız tek frekanstan taratılır.

a. Ana menüye girebilmek için ; uzaktan kumandanızda ' MENÜ ' veya ' SETUP ' yazan düğmeye basınız .

b. Uydu alıcısı marka modeline göre ; ' KANAL ARAMA ' , ' MANUEL ARAMA ' , ' KANAL EKLEME ' , ' EL İLE ARAMA ' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip ' OK ' e basınız.

c. Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre ; ' TP FREKANSI ' , ' ALIŞ FREKANSI ' , ' FREKANS ' , ' UYDU FREKANSI ' seçeneklerinden biri belirecektir , YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak atv yeni frekansı olan ' 12053 ' değerini girin.

d. Yine aynı pencerede ' SEMBOL ORANI ' yada ' SYMBOL RATE ' değeri olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak ' 27500 ' girin..

e. Yine aynı pencerede bulunan ve ' POLARIZASYON ' yada ' POL ' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' H ' , ' HORIZONTAL ' yada ' YATAY ' olacak şekilde değiştirin.

f. Yine aynı yerde bulunan ' FEC ' değerini değiştirmek için YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' 5 / 6 ' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.

g. Son olarak ' OK ' tuşuna basarak atv yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen ' ARAMA BAŞLAT ' yada ' TP ARA ' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.

h. Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.

ATV PROGRAMLARI

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ESRA EROL'DA - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

ATV ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına geçiyor. Birbirinden ilginç ve çarpıcı konu ve konukları ağırlayan Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? - BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı ATV ekranlarında devam ediyor! Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

ATV CANLI YAYIN