Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den golcü atağı! Dev santrfor için teklif yapılacak

Fenerbahçe'den golcü atağı! Dev santrfor için teklif yapılacak Ocak transfer döneminde forvet hattına kesinlikle bir takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan Lewandowski, Sörloth gibi isimlerin yanı sıra sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Fenerbahçe'nin Premier Lig'de forma giyen Nijeryalı golcü içni teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri









Ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, geniş bir oyuncu havuzu üzerinden çalışmalarına devam ediyor. Hücum bölgesine mutlaka takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, bu pozisyon için yaklaşık 10 ismi radarına aldı.



Ocak ayı için planlamasını şimdiden yapan F.Bahçe'nin ilk hedefleri Lewandowski ve Sörloth olacak. Ancak Lewandowski'nin Barcelona'dan ayrılık konusunda henüz net bir karar vermediği, düşünmek için yönetimden süre istediği öğrenildi. Polonyalı yıldız, takımda kalmayı tercih ederse rota diğer alternatiflere çevrilecek.

