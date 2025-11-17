Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye sürpriz orta saha!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye sürpriz orta saha! Fenerbahçe'de ara transfer harekatı dört bir koldan devam ediyor. Orta saha bölgesine takviye yapacak olan sarı lacivertliler, teknik direktör Domenico Tedesco'nun istediği o yıldız için devreye girmeye hazırlanıyor.









Şampiyonluk için gemileri yakan Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler bir bir ortaya çıkmaya başlıyor. Hücum hattına Robert Lewandowski'yi, stopere de Antonio Rüdiger'i isteyen sarı-lacivertliler, orta saha için de sürpriz bir isme yöneldi: Christoph Baumgartner...

Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin Avusturyalı oyuncuya yönelmesindeki en önemli sebep ise teknik direktör Domenico Tedesco'nun istemesi...