Fenerbahçe'de ara transfer harekatı dört bir koldan devam ediyor. Orta saha bölgesine takviye yapacak olan sarı lacivertliler, teknik direktör Domenico Tedesco'nun istediği o yıldız için devreye girmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Şampiyonluk için gemileri yakan Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler bir bir ortaya çıkmaya başlıyor. Hücum hattına Robert Lewandowski'yi, stopere de Antonio Rüdiger'i isteyen sarı-lacivertliler, orta saha için de sürpriz bir isme yöneldi: Christoph Baumgartner...
Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin Avusturyalı oyuncuya yönelmesindeki en önemli sebep ise teknik direktör Domenico Tedesco'nun istemesi...
BU SEZON 7 GOLÜ, 2 ASİSTİ BULUNUYOR
İtalyan teknik adamın talebi doğrultusunda Baumgartner için aralık ayında bir çalışma başlatılacak.
Alman ekibi Leipzig'de forma giyen ve 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Budesliga'da 10, DFB Pokal'da ise 2 karşılaşmaya çıktı.
Toplamda 831 dakika sahada kalan Baumgartner, 7 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Avusturyalı, 10 numara ve kanat olarak oynayabiliyor.