Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Sörloth'tan vazgeçmiyor! Norveçli golcüyle temasa geçildi!

Fenerbahçe Sörloth'tan vazgeçmiyor! Norveçli golcüyle temasa geçildi! Kadroda yer alan santrforların performansından memnun olmayan Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü eklemesi yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda da sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündeminde yer alan Alexander Sörloth ile ilk temasların başladığı iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri









Sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Öncelikli hedef; santrfor bölgesi... Sarı-lacivertlilerin bu bölgeye transfer etmek istediği ilk isim Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski'ydi. Ancak Polonyalı oyuncudan olumsuz yanıt alındı.

Fenerbahçe, vakit kaybetmeden ise listede ikinci sırada yer alan Atletico Madrid'in yıldızı Alexander Sörloth için çalışmalara başladı. Fotomaç'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, İtalya-Norveç maçını pazar akşamı yerinde takip etti.