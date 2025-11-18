Fenerbahçe Sörloth'tan vazgeçmiyor! Norveçli golcüyle temasa geçildi!
Kadroda yer alan santrforların performansından memnun olmayan Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü eklemesi yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda da sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündeminde yer alan Alexander Sörloth ile ilk temasların başladığı iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Öncelikli hedef; santrfor bölgesi... Sarı-lacivertlilerin bu bölgeye transfer etmek istediği ilk isim Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski'ydi. Ancak Polonyalı oyuncudan olumsuz yanıt alındı.
Fenerbahçe, vakit kaybetmeden ise listede ikinci sırada yer alan Atletico Madrid'in yıldızı Alexander Sörloth için çalışmalara başladı. Fotomaç'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, İtalya-Norveç maçını pazar akşamı yerinde takip etti.
Birçok isim mercek altına alınsa da ilk sırada Alexander Sörloth var ve Torunoğulları, Norveçli golcüyle burada ilk teması kurdu. 29 yaşındaki yıldızla önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapılacak ve bu görüşmede Sörloth ikna edilmeye çalışılacak. Fenerbahçe yönetimi, ardından ise İspanyol devi Atletico Madrid'le temaslara başlayacak.
TRABZON'DA ŞOV YAPTI
2019-20 sezonunu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Sörloth, sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Bordo-mavili forma altında o sezon 49 maça çıkan Norveçli yıldız, tam 33 kez ağları sarsmış ve 11 defa da asist yapmıştı.
ATLETICO'DA MUTSUZ
Atletico Madrid'de rotasyonda kalan Sörloth, bu durumdan oldukça muzdarip... Mutlu olmayan ve takımdan ayrılmak isteyen 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 11'i La Liga olmak üzere toplamda 17 maça çıktı. 789 dakika sahada kalan Norveçli sadece 2 kez gol sevinci yaşayabildi.