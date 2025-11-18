Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Goretzka endişesi! Avrupa devi harekete geçti

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Fred'in performansından memnun değil ve bu bölgeye takviye istedi. Fotomaç'ın haberine göre, yönetimle yaptığı görüşmede de eski öğrencisi Leon Goretzka'nın ismini verdi.

Yönetim de Bayern Münih'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki orta saha için nabız yokladı ancak Fenerbahçe'ye bu transferde dev bir rakip çıktı. Avrupa'daki haberlere göre; Juventus da Leon Goretzka'yı istiyor.