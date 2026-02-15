Dengesiz kararlar

Muhteşem seyircisi önünde Trabzonspor, maça kötü başladı çabuk toparlandı. Fenerbahçe ise beklenmedik ön alan baskısı ile girdi. Fırtına, Muçi ile öne geçti. Gole rağmen Fenerbahçe baskılı ve ritimli pas oyununu sürdürdü. Beraberliği buldu. Trabzonspor'un ataklarını Guendouzi, Kante, İsmail üçlüsü ile karşılarken, Asensio da destek verdi. Asensio keyif veriyor. Tedesco dersini çok iyi çalışmış. Fenerbahçe, çok zor deplasmandan üç gol ve üç puanla çıktı. Halil Umut Meler, maçı 20.05'te ikinci yarıyı 21.13'te başlatarak ne kadar plansız olduğunu gösterdi. Maç temaslı oyunla başlayınca bir an şok yaşadı! 'Ben nereye geldim' dercesine bazı uydurma faullerle oyunu kontrol altına almaya çalıştı. Talisca'nın golü öncesi İsmail topu sağ göğüs-armpit bölgesi ile aldı gol temiz. Trabzonspor'un ikinci golü öncesi Kerem'in sağ ayağına Nwaiwu basit bir temas yapıyor.

Kerem de kendini çok kolay bırakıyor. Hakemin sahada devam kararı doğru. VAR'ın karışmaması da UEFA VAR çıtasına göre doğru. Çünkü UEFA bu tür pozisyonlarda, "Ben mikro cerrahi müdahale istemiyorum" diyor. Ancak Ferhat'ın VAR'ları özellikle de bu maçın VAR'ı Ömer Faruk Turtay, sezon başından bu yana nelere girdiler nelere... Dolayısıyla insanlar da bekliyor! Meler, oyunu dengesiz çıkardığı kartlarla ve bol bol anlatarak, konuşarak disipline etmeye çalıştı. Bu maça onu ve yanına tecrübesi sıfır olan 4. hakemi atayarak ateşe atan MHK'ya rağmen futbol iklimimize uygun olarak idare ettiği maçı tamamladı.