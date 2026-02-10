Galatasaray'da gündem o yıldız: Eski takımından intikam aldı!
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-0 yendiği mücadelenin ardından dış basında dikkat çeken bir haber servis edildi. Sarı-kırmızılılarda o yıldızın maçtaki performansı ile "eski takımından intikam aldığı" ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştığı mücadeleyi 3-0 kazandı.
Sarı-kırmızılılar; Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ile birlikte galibiyete uzanırken bu sonuçla birlikte puanını 52'ye yükseltti ve haftayı ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını koruyarak noktaladı.
Mücadelede gözler Cimbom'un ara transfer döneminde renklerine bağladığı oyunculardayken o isimlerden biri, dış basında özel olarak ilgi çekti.
Hollanda basını, Rize deplasmanında maça ilk 11'de başlayan Noa Lang'ı manşetlere taşırken atılan başlıklar dikkat çekti.
Yıldız sol kanat oyuncusunun mücadelede fileleri havalandıramamasına karşılık yaptığı asist, eski takımı Napoli'den aldığı bir "intikam" olarak betimlendi.
Serie A ekibinde eleştirilerin merkezinde olan 26 yaşındaki futbolcunun parçalı forma ile çıktığı ikinci maçtaki performansı ülkesinin basınında takdir topladı.
Öte yandan Lang'ın eski kulübüne karşı olumsuz açıklamalarda bulunmaktan kaçınması da haberlerde dikkat çeken bir başka detaydı.
İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği "Lang'ın Galatasaray'daki yeniden doğuşu" başlığı ile paylaşılan o haber...