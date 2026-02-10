Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da gündem o yıldız: Eski takımından intikam aldı!

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-0 yendiği mücadelenin ardından dış basında dikkat çeken bir haber servis edildi. Sarı-kırmızılılarda o yıldızın maçtaki performansı ile "eski takımından intikam aldığı" ifade edildi.







Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştığı mücadeleyi 3-0 kazandı.

Sarı-kırmızılılar; Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ile birlikte galibiyete uzanırken bu sonuçla birlikte puanını 52'ye yükseltti ve haftayı ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını koruyarak noktaladı.