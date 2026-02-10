Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco önderliğinde sezon sonu mücadele ettiği her kulvarda başarılı olmak istiyor. Kanarya'da bu doğrultuda devre arası transfer döneminde önemli yıldızlar kadroya dahil edildi. Sarı-lacivertlilerde; Mert Günok, Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve son olarak N'Golo Kante transfer edildi. Fenerbahçe'de yeni transfer N'Golo Kante, Gençlerbirliği ile oynanan mücadelede ilk kez Kadıköy'de forma terletti. Fransız yıldız ilk 11'de sahaya çıktığı maçta 62. dakikada oyundan alındı. Sarı-lacivertli tribünlerden yıldız isim için maçın büyük bölümünde sevgi dolu tezahüratlar yapıldı. Kanarya'da transferi sabırsızlıkla beklenen isimlerden birisi de Christopher Nkunku olmuştu. Milan'dan ayrılmayan Fransız golcü yapmış olduğu son açıklamalar ile yeniden gündem oldu. La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre futbolcu açıklamasında, "Ocak ayında Milan'dan ayrılmayı asla düşünmedim. Allegri bana gülümsememi söyledi ve haklıydı." ifadelerine yer verdi.