Çok önemli maç

Sezonun ilk yarısındaki maçın aksine Tedesco bu sefer daha dikkatliydi. Orta sahaya 3 mücadeleci oyuncu atıp, Trabzonspor'u baskı altına almayı planlamıştı. Ancak daha çok erken dakikalarda yine bir uzun topla bordo- mavili ekip golü buluverdi. Belki de kariyerinin en iyi dönemini geçiren Talisca, İsmail'in muhteşem asistiyle beraberliği sağladı. Zaten oyun üstünlüğü ilk yarı itibarıyla hep Fenerbahçe'deydi.

Sarı- lacivertliler bir tek yerde üstünlüğü Trabzon'a kaptırdı. Onuachu gerçekten tutulması çok zor bir santrfor… Boy avantajıyla inanılmaz bir üstünlük sağlıyor. Yani adam marke edilemiyor. Trabzon ekibi İlk yarıda 4 tane ceza sahasına orta yaptı. Dördüne de Onuachu vurdu. Sonunda golünü de attı. İnanın bırakın ligimizi Avrupa'da muadili yok. Gol atmasını engellemek için 2 kişi basıp bozacaksın ya da orta yapılmasına engel olacaksın. İsmail Yüksek hem ofansta hem defansta mükemmele yakın oynadı.

Trabzonlu dostlar; takımınız hiç bir şey oynamadan 2 gol attı. Yani skora bakıp aldanmayın. Karşılaşma kalite olarak bir çok Süper Lig karşılaşmasının üzerindeydi. Kante hala ısınma turlarında… Fenerbahçe adına en etkisiz isimdi. Onun yüzünden İsmail'e çok yük bindi. Orta saha ve 3. bölge görevini layıkıyla yaparken defans hattı için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Her şeye rağmen Trabzon deplasmanından 3 puanla dönmek çok önemli. Bence ligin kırılma maçlarından birisiydi. Zira zor fikstürü artık kolayladı. Bundan sonra yokuş aşağı…