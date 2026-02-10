Hakemliğin iflas gecesi

Fenerbahçe, oyuna, sahaya çok iyi konumlanmış, taktik sadakat içinde rakibe boğucu ön alan baskısı yapmadan sakin başladı. Her geçen dakika istekli, iştahlı oyunla, ağırlığını, kalitesini ortaya koydu. Asensio tam bir futbol profesörü... Oyun aklı ve paslarıyla resital yaptı. Kerem attığı gollerle üzerindeki baskıdan kurtuldu. Talisca arkası güçlü olunca hücumda daha rahat ve etkili oldu. Futbol seyri kaliteli oyuncularla bir başka güzel. Gençlerbirliği disiplinli bir takım. Oyunu hiç çirkinleştirmeden mücadele etti. Pozisyon ve gol buldu. İkinci bölgede baskı yaparak, gücü oranında Fenerbahçe'yi önlemeye çalıştı. Ancak iki takım arasında kadro, kalite, makas aralığı çok fazla. Tedesco'nun eldeki oyunculara şans vermesi, yarınlar için doğru bir hamleydi. Fenerbahçe zorlanmadan galip geldi.



Ali Şansalan, sahada çıplak gözle göremediğin neyi VAR davetinde ekranda izledin, gördün de bu pozisyona penaltı verdin. VAR hakemi Eren Özyemişçioğlu, kısa mesafeden gelen beklenmeyen top kriterleri nedir, Portekizli VAR eğitmeni Capello senin UEFA'daki VAR çıtan, evrensel kriterlerin ve eğitim kaliten bu mu? Yazıklar olsun. Tam bir skandal. Futbolumuzda hakem tiyatrosu maalesef tüm hızıyla artarak devam ediyor. Serbest vuruşta; Asensio senin işaretini beklemeden erken kullandı; hani sarı kart? Topsuz alanda Oosterwolde ve Oğulcan eylem yapıyor ne bir ikaz ne bir kart! Oosterwolde sanki hakemin koruma kalkanı içindeydi. Ali Şansalan sahada yaptıklarını bu görsellikle herkes görüyor kimse yutmuyor. Zaten Fenerbahçe'nin senin desteğine hiç mi hiç ihtiyacı yok. Geçmişte yapılan eleştirileri tasdik edercesine verdiğin kararları görünce, bu akşam hakemliğimizin iflas gecesi oldu.