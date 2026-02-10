Luka Modrid, EURO 2008'de Hırvatistan Milli Takımı ile A Milli Takımımıza karşı penaltılarda elendikleri çeyrek final karşılaşması ile ilgili gündem olan itiraflarda bulundu. Açıklamaları esnasında duygusal anlar yaşayan Hırvat orta saha, "O travmadan sonra futbolla ilgili hiçbir şey duymak istemedim" dedi. İşte o sözler...

Hırvatistan futbolunun efsane isimlerinden Luka Modrid, Slaven Bilic'in YouTube programında gündem olan açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Hırvatistan Milli Takımı'ndan eski hocası olan Bilic'in "Türkiye'ye karşı o hayal kırıklığını yaşadık. Hala bazen konuştuğumuzda o maçı düşündüğünü fark ediyorum." sözlerinin ardından o maça dair konuştu.

Sözlerine "Asla unutmayacağım bir maçtı." ifadeleri ile başlayan Modric, "Daha sonra elde ettiğimiz tüm sonuçlara, Uluslar Ligi finalini oynamış olmamıza rağmen, o maç kolay kolay unutulamaz." dedi. İşte 40 yaşındaki yıldız futbolcunun duygusal açıklamalarından önemli başlıklar...

"KARİYERİMİZ EN ZOR ANIYDI"

"Kariyerimin en zor anlarından biriydi. Sadece benim için değil... Futbol kariyerimin en zor anıydı. O zamanlar hala gençtim ama fark etmez... Hazır değildim. Maç gerçekten çok zordu. Her şeyin neden o şekilde bittiğini kabullenmek çok zordu. Nasıl? Daha iyi ne yapabilirdik? Sonrasında aylarca, her şey farklı olabilir miydi diye düşündük. Ben şunu yapsaydım, o bunu yapsaydı... Bunu düşünmekten aylarca doğru düzgün işlev göremedim."

"CENAZELERDE BİLE ALIŞILMADIK BİR DURUMDU"

"İngiltere'ye transfer olduktan sonra bile hala bunu düşünüyordum. Bizim için kolay değildi. Sen de Türkiye Milli Takımına karşı oynadığımız maçın ardından soyunma odasını, orada neler yaşandığını hatırlıyorsundur. Cenazelerde bile alışılmadık bir durumdu."

"HERKES GİTSİN ÇÜNKÜ YOK OLMAK İSTİYORUM"

"Muhtemelen daha sonra kazanabilmemiz için önce kaybetmemiz gerekiyordu ama o an bunu düşünmedik. Soyunma odasına gelen insanlar her şeyin yoluna gireceğini söylediğinde onlara bakıp 'Ne demek istiyorsun' diye düşündük. 'Beni yalnız bırakın, herkes gitsin çünkü yok olmak istiyorum.' dedim."

"TÜRKİYE'YE KARŞI KAYBETTİKTEN SONRA FUTBOLDAN BIKMIŞTIM"

"Ama tüm bunlar bizi daha güçlü yaptı. Başarısızlıklar olmasaydı, sonradan elde ettiğimiz başarıların değerini bilmeyi öğrenemezdim. Tottenham'da işler iyi başlamadı. Öncelikle, hazırlık dönemi benim mahvetti. Hayatımın en zorlu dönemlerinden biriydi. EURO 2008'de yaşanan o travmadan sonra futbol ile ilgili hiçbir şey duymak istemedim. O bir aylık boşlukta hiçbir şey yapmadım. Normalde hiçbir şey yapmadığım zaman deliye dönerdim ama o ay tam anlamıyla hiçbir şey yapmadım. Türkiye'ye karşı kaybettikten sonra futboldan bıkmıştım. Bu bir travmaydı."