Galatasaray, Osimhen'in bonservisini belirledi! İşte Barcelona'nın transfer planı Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız santrforu Victor Osimhen'e Avrupa'nın beş büyük liginden dev takımların ilgisi sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşadı. Sarı-kırmızılı yönetim, Nijeryalı golcü için kapıyı açacağı miktarı belirledi. Öte yandan Barcelona, Osimhen için ciddi bir şekilde hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...







Robert Lewandowski'nin yerine 9 numara arayan La Liga devi Barcelona, Victor Osimhen'in transferini ciddi bir şekilde değerlendirmeye başladı.

Avrupalı scoutlar tarafından yoğun bir ilgi ile takip edilen 27 yaşındaki santrfor, İspanyol ekibinin yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek üzere belirlediği profile uyuyor.