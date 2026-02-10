Galatasaray, Osimhen'in bonservisini belirledi! İşte Barcelona'nın transfer planı
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız santrforu Victor Osimhen'e Avrupa'nın beş büyük liginden dev takımların ilgisi sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşadı. Sarı-kırmızılı yönetim, Nijeryalı golcü için kapıyı açacağı miktarı belirledi. Öte yandan Barcelona, Osimhen için ciddi bir şekilde hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 10.02.2026 - 10:28 Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 - 10:35