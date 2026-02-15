15 Şubat 2026, Pazar MURAT ÖZBOSTAN













Taktik zekasıyla F.Bahçe’yi taşıyor! Muhteşem bir derbiydi, Fenerbahçe büyük bir zafer aldı. İlk yarı karşılıklı ataklarla bir düello şeklinde geçti.. Fenerbahçe takım savunmasının hatalarıyla golleri yedi.. Ama kaliteli ayaklarıyla golleri buldu.. Trabzonspor karşılık verdi.. Aslında evindeki avantajla ikinci yarıda her şey Trabzonspor lehineydi. Fakat 2-2'den sonra oyunu domine edebilecekken, 48. dakikada gelen gol moralleri bozdu. Trabzonspor baskı kurmaya çalıştı ama Fenerbahçe daha kontrollü ve etkiliydi. Tedesco'nun takımı ikinci yarıda oyunu soğuttu, Trabzon ise pozisyon üretmekte zorlandı. Trabzonspor'un duran top organizasyonları etkiliydi ama genel oyunda disiplin eksikliği vardı. Duygusal dalgalanma ve panik, oyunu Trabzonspor'a kaybettirdi. Muçi'yi sağ kanatta oynatmak zorunda kalan Fatih Tekke asıl oyun planından şaştı.. Tabii burada yönetime bir paragraf açmak lazım. Bu kadar net bir kanat sıkıntısı varken o bölgeye transfer yapılmamasının bedeli tahminimce bundan sonraki maçlarda da ağır olacak. Tedesco, Eylül 2025'te göreve geldikten sonra kısa sürede takımı kendi oyununa uydurdu. Yüksek pres, hızlı geçişler, disiplinli savunma ve hücumda yaratıcılık... Kim ne derse desin taktik zekası fark yaratıyor. Trabzonspor deplasmanındaki 3-2'lik galibiyet gibi büyük maçlarda geri dönme karakteri de gösterdi. Maçın özeti şu aslında: Yüksek kalite galip geldi.. Artık lig yarışında iki takım kaldı.. Galatasaray ve Fenerbahçe.. Bundan sonra bu iki takımın yarışına tanıklık edeceğiz.. Gerçek olan bu!