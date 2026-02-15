15 Şubat 2026, Pazar BÜLENT TİMURLENK













Tedesco’dan Fatih Tekke’ye ders Elindeki 4 kanat oyuncusundan üçünü yedek kulübesinde oturtup Kerem'i de Talisca'nın yanına atıp orta sahada Guendouzi'nin önüne Kante-İsmail ikilisini iki 8 koyup, iki forvetin arkasını Asensio ile besleyen Tedesco'nun 4-1-3- 2'si maça yüzde 70 topa sahip olma ile başladığında Trabzonspor büyük baskı yiyordu. Muçi'nin golü sonrası Trabzon orta sahada oyunu dengelemeyi başaramadı. İsmail iki kişilik oynuyor ve merkezdeki baskıdan ev sahibi topu kanatlara yayamıyor, yaysa da Zubkov'un yokluğu ceza sahasına orta yapamıyordu… İlk iki golün esas sahibi top kapma canavarı İsmail'dir . 1-2 dakika sonrası ilk yarının son çeyreğinde Trabzonspor topa yüzde 70 sahip olurken 6 hücumdan birinde topu ağlara gönderen Onuachu, Oosterwolde'yi posterlik yapıp vurdu. F.Bahçe ikinci yarının başında 3. golü ağlara yolladığında isabetli şut sayısı üçtü.

Trabzonspor'un kanat forvetleri eksik, Pina ve Lovik de kanattan o katkıyı vermekten uzak. Tedesco'nun planı şıkır şıkır işlerken; "Daha bu seviyelerin teknik adamı değilim" hamlesi geldi Fatih Tekke'den... Onauchu'ya top gelmezken santrforu çiftleyip oyuna Umut Nayir'i aldı…

Tedesco yine akıllıca bir hamleyle önce kartlı Talisca'yı kenara alıp yorulan rakibe karşı oyunu genişletmek için önce Cherif ardından da Musaba-Nene ikilisini aldı. 48'de 3. golü yiyen Trabzon'un maçı çevirmek için enerjisi yoktu. Tedesco'nun teknik adamlık dersi verdiği, Fenerbahçe'nin de en keskin virajı döndüğü bir 90 dakika izledik.