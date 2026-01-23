23 Ocak 2026, Cuma EMRE BOL













Umut var dostlar! Bazı şeyleri anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Milyonlarca Euro para verip, "transfer döneminde" oyuncular almışsın. Lakin statü gereği oynatamıyorsun! Böyle saçmalık olur mu Allah aşkına?

UEFA'nın bu durumu düzeltmesi gerekiyor. Fenerbahçe, Aston Villa karşısına yeni transferler olmadan çıkmak durumunda kaldı. Büyük ihtimalle Aston Villa'da da!… Bu kadar kullanılamayacak oyuncu olunca Tedesco elindeki malzemeyi kullanmayı çalıştı. Heyhat bazı futbolcular bir türlü istenileni veremiyor.

Özellikle Kerem… Ah be güzel kardeşim; neydin, ne oldun? İnanın bazen alışma dönemi olur diyorum ama sen o günleri çoktan aştın. Artık faydalı oldun oldun.

Yoksa!… Ya Semedo'ya ne demeli? Çok şeyler beklediğim bir oyuncuydu. Nene'yle önlü arkalı oynadığından dolayı mıdır bilinmez ama etkisiz kalıyor.



Fenerbahçe'nin öyle bir kaptanı var ki inanın kolundaki pazubantı yense de yenilse de sonuna kadar hak ediyor. Skriniar son dönemde sarılacivertlilerin başına gelen en güzel şey.

Alınan mağlubiyetten bağımsız söylüyorum; Tedesco gerçekten iyi bir teknik direktör. Elindeki malzemeyi ondan iyi kullanana daha önce rastlamadım. Sahaya çıkardığı kadro doğru, yaptığı değişiklikler doğru… Lakin oyuncu grubunun kalitesi bu kadar. Aston Villa Premier Lig üçüncüsü an itibarıyla… Bunu bir kenara koyalım.

Talisca oyuna girdikten sonra gerçekten büyük fark oluşturdu. İsmail Yüksek orta sahada büyük işler yaptı.

Ama gelin görün ki; Aston Villa oyucu kalitesi Fenerbahçe'nin üzerindeydi.

Bu karşılaşmayı kaybetmek bir şeylerin bittiğini göstermiyor. Önemli olan gösterge Fenerbahçe'nin iyi bir santrafora ihtiyacı olduğudur. Bunu gözardı eden hem şampiyonluğu hem de Avrupa ligini çöpe atar. Böylesi paralar havada uçuşurken yanlış yapmak olmaz. Olmamalı!

Ez cümle kazanılabilecek bir karşılaşmadan mağlup ayrılmak büyük şanssızlıktı.

Şunu kimse unutmasın; bu takımda umut var.