03 Şubat 2026, Salı EMRE BOL













El Matador Kocaelispor maça fırtına gibi başladı. Hem merkezi hem de kanatları iyi kapatınca oyun üstünlüğünü uzun bir süre elinde tuttu. Bu dönemde Fenerbahçe'nin yüksek enerjiyle karşılık verdiğini söylemek gerek. Öyle bir orta saha kavgası vardı ki… Bu kavgadan fazlaca pozisyon çıkma ihtimali yoktu. Artık ilk yarıdan gol çıkmaz dediğimiz anda El Matador çıktı sahneye. Uzaktan öyle bir füze gönderdi ki kalede iki kaleci olsa çıkaramaz. Etkisiz başladığı karşılaşmada dengeleri bozdu. Hakem çok kötü yönetim gösterdi. Top ilk yarıda sadece 22 dakika oyunda kalmış. Bu hakikaten rezalet. Saçma sapan kartlar gösterirken Skriniar'ın tombalasını atladı! O hareketin cezası kırmızı kart olmalıydı. Fenerbahçe ligin topu en çabuk kazanan takımı durumda. Ancak dün tam tersi oldu. Tabi bunda Edson Alverez'in erken sarı kart görmesinin de etkisi vardı. 70. dakikadan kulübesi güçlü olan Fenerbahçe oyun üstünlüğünü aldı. Kocaeli ekibini eforlu oyunu pillerinin erken tükenmesine sebep oldu. Zor deplasmandan galip dönmek önemliydi. Şimdi sıra geciken transferleri bitirmek. En- Nesyri ve Duran gidecek gibi görünüyor. Oraya A sınıfı bir santrfor şart.