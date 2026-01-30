Böyle olmaz

Eksiklerin ve statü gereği yazılamayan oyuncuların yokluğunda özellikle yedek kulübesi çok zayıftı. Her şeye rağmen Fenerbahçe'nin Romen ekibi karşında daha dominant olmasını beklerdim. Tedesco'nun sol bek denemeleri devam ediyor. Yokluktan yama yapmaya çalıştıkça da arıza daha da büyüyor! Skriniar'ın yokluğunda tandemde hızlı Oosterwalde'ye görev vermesi kabul edilebilir elbette. Ancak Skriniar'ın Oosterwalde'nin ne kadar çok hatasını kapattığını dün gece gördük. Zayıf rakip bile ilk yarıda kendi liginde giremediği kadar pozisyona girdi. Allahtan son vuruşlarda beceriksizlerdi. Ederson olmasa daha ilk 45'ten tuhaf ve yüz kızartıcı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Kerem bir zamanlar hücumda iyi işler çıkarırken savunma zaafiyeti pek konuşulmazdı.

Ama şimdi hem hücumda etkisiz hem de savunmaya hiç yardım etmiyor. Allah onun arkasında oynayana kolaylık versin. Çok sol bek yedi, yemeye de devam edecek gibi… Maçın sadece Fenerbahçe'nin sıralamadaki yerini belirleyeceğini, bir üst tura kesin olarak çıkıldığının ben de farkındayım. Lakin Steau Bükreş karşısındaki özellikle ilk yarıdaki oyunu kabullenemiyorum. İlk 8'i düşlerken gelinen noktaya bakın. Bu kadar rahat olunmaz. Tedesco'nun yüksek maliyetli ekibiyle daha iyi işler yapması gerekiyor. Şimdi sıra transferde. Yapılacak 2-3 nokta transferle Avrupa Liginin favorisi olacaktır.