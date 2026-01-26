Baba yorgun

Çok eksikli Göztepe ile az eksikli ve Avrupa yorgunu Fenerbahçe'nin karşılaşmasında baskın olan taraf ev sahibi ekipti. Göztepe zaten topla oynamayı seven bir takım değil. Topu rakibe verip kontra ataklarla çıkmaya çalıştılar. Tedesco'nun Yiğit Efe'yi sağa Semedo'yu sola atmasına açıkçası şaşırdım. Oysa Semedo kendi mevkisine, Oosterwalde sol tarafta oynayabilirdi. Yiğit Efe'nin mevki acemiliğine bir de erken sarı kart eklenince Göztepe takımı o bölgeyi iyi kullandı. Neyse ki Tedesco yanlışını çabuk gören ve dönen bir teknik adam. İkinci yarının hemen başında Yiğit Efe'yi kenara alıp Mert Müldür'ü oyuna sürdü.

Kerem'in uzun zamandır formsuzluğu vardı. Artık kesilme zamanı gelmişti. Musaba daha etkili olduğu tarafa geçince Fenerbahçe o kanattan çok etkili oldu. İlk gole bir bakın. Sol kanat ortaladı sağ kanat golü attı. Nene'nin pek etkili olduğunu söyleyemem. Göztepe merkezi kapatıp Asensio'yu kapatınca Fenerbahçe'nin tek gol şansı Musaba'nın getireceği toplara kaldı. Göztepe 11 golle ligin en az gol yiyen takımı… Savunma işini hakikaten iyi yapıyorlar. Avrupa yorgunluğu artık sıkıntı olmaya başladı. Ayrıca fikstürü de kötü sarı lacivertlilerin… Böyle yol kazaları olacak elbette. Her şeye rağmen oynanan oyun verilen mücadele çok değerli.