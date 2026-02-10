10 Şubat 2026, Salı EMRE BOL













Asensio resitali Bu Fener başka Fener; inanın rakipleri darmadağın eder! Sol beki yama olmasına karşın Mert Müldür o bölgede harika işler yapıyor. Santrforu yok, gol olup yağıyor. Dün stadyuma gelenlerin yüzde 90'ı eminim Kante'yi izlemeye gelmiştir. Onun takıma girmesiyle diğerlerinin bir şeyi yapamadığını farketiniz mi? Dikine oynamak! Hem İsmail Yüksek hem de Fred, Kante'yi izleyip neden yedek kaldıklarını anlayacaklar. Asensio uzun süredir kendi bölgesinde oynamıyordu. Hem 10 numara pozisyonuna geçip hem de arkasında Kante oynayınca daha rahatladı. Gençlerbirliği karşısında adeta resital izletti bizlere. Hele Kerem'a topukla yaptığı bir asist yaptı ki… Böyle oyuncuları izlemeyi özlemişiz. Kerem 2 gol atarak taraftarla arasını düzeltti. Psikolojik olarak çabuk düşüyor. Öncelikli olarak bu sorununu çözüp işine konsantre olması gerekiyor. Oğulcan'ın Mert Müldür yerdeyken topu bırakması sosyal medyada çok tartışıldı. Ya arkadaşlar insan olmayı özlemişiz. Bu yapılanı bile eleştirenler var. Yazık sevmeyi, özen göstermeyi unutmuşuz.