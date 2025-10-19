19 Ekim 2025, Pazar BÜLENT TİMURLENK











Sane kıpırdadı! Milli aradan dönerken bir sonraki sınav mutlaka kazanılması gereken Bodo/ Glimt maçı olunca Okan Buruk da beklenen rotasyonu yaptı. Osimhen ve Lemina kulübede. Davinson'un yokluğunda Kaan Ayhan stoper. Nuri Şahin'in elinde iyi bir kadro var. Ancak Çağdaş Atan ile sezona kötü başlayan Başakşehir'in milli ara sonrasını beyaz bir sayfa olarak göreceği ortadaydı. Galatasaray ilk yarı telaştan uzak, momentumu elinde tutan, uzaktan avını bellemiş ve tek hamleyle indirecekmiş gibi bakan bir aslan gibiydi. Hiç pozisyon vermediler. Torreira ve Sara'nın iyi oyunu, Sane'nin kıpırdamasına Barış ve İcardi de eşlik edebilse tabelayı erken değiştirirlerdi.

Sane'nin ilk golünde İlkay yine nasıl büyük bir maestro olduğunu ortaya koydu. Buruk, ikinci yarıda topu rakibe bırakacaktı ancak önce ofsayttan dönen, ardından ev sahibinin golü hesapları kısa süreliğine bozdu. Çünkü Galatasaray beklenenden de çabuk ikinci golü buldu. Bu golde Sara'nın nefis asistinin ve Sane'nin bitiriciliğinin altını çizmek lazım. Eren'in iyi gününde olmadığı maçta Buruk, takımın enerjisini yüksek tutabilmek için 4 değişikliği birden 74'te yaptı, doğru karardı.

Kenardan gelenlerin as kadronun adamları olduğunu düşünürsek oyunu biraz daha kontrol etmeleri ve takımın bu kadar baskı yemesini önlemeleri gerekiyordu. Milli ara dönüşü zor olacaktı, öyle de oldu. Çarşamba günü maçın müziği de başka havası da.