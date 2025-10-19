CANLI SKOR ANA SAYFA
19 Ekim 2025, Pazar

FATİH DOĞAN

Hoca izah etmeli!

Beşiktaş kendi evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybetti. Bu mağlubiyeti 5 açıdan incelemek lazım. Birincisi; Dümendeki kaptan değişikliği. Konu pazubendin sahaya çıkıp oynaması ya da oynamaması değil. Konu, değişikliğin zamanlaması. "Necip zaten oynamıyor. Mert kalede olduğu için yeteri kadar oyunun içinde olamıyor, kurallar gereği hakeme artık koşup itiraz edemiyor" diye gerekçe koyarsanız anlarım. Ama zamanlamasını anlamam. Kaptanlık dümenindeki geçişler ve dönemleri risklidir. Pazubendi çıkaran etkilenir, takan ise baskısı altında stresten ezilebilir.
İkincisi; Beşiktaş kimi tercihten, kimi zorunluluktan istikrarlı bir kadro kuramıyor. Sergen Yalçın'ın Gökhan'ın cezalı olduğu haftada formayı yeni transfer Taylan yerine yorumcuyken eleştirdiği Svensson'a vermesi yanlış bir tercih.
Üçüncüsü; Milli arada takım toparlanır, güçlenir. Beşiktaş, G.Birliği'ne karşı fiziksel üstünlük sağlayamadı. İkinci yarıda öndeyken maçı veren bir Beşiktaş izledik. Bu takım bu kadar güçsüz olamaz.
Dördüncüsü; Rafa Silva ve Cengiz Ünder biraz da Ndidi iyi oynadı. Ancak Cerny'in çıkarılması yerine, oyunda pozisyon değiştirerek kalite ve istikrar korunabilirdi. Yapılan değişikliklerin çoğunda zamanlama sorunu vardı.
Beşincisi; Hakem Oğuzhan Çakır, oyunu soğutan kararlarıyla, takdir haklarındaki yanlışlarıyla dikkatlerden kaçmadı. Belli ki Beşiktaş'ın sessiz politikasından olumsuz etkilenmişti!
Sergen Yalçın, takımıyla baş başa kalıp zaman geçirdikçe takımın daha güçlü ve iyi bir hale dönüşeceğine patinaj yapmaya başladı. Bunu izah etmesi şart...

