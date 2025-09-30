Liverpool'un şifresi Glasner!

10 MADDEDE LİVERPOOL ANALİZİ

1- Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında geçen sezon grup aşamasında 7 maçı da kazanıp son hafta yedeklerle PSV'ye mağlup olan Liverpool, son 16 turunda ilk maçı Paris'te 1-0 kazanmasına rağmen evinde aynı sonuçla yenilerek penaltılarla Fransız ekibine boyun eğmişti.



2- Devler Ligi'nin ilk maçında Atletico Madrid karşısında 2-0 öne geçen, farkı büyütecek fırsatları da yakalayan İngiliz ekibi, kendisine beş yıl önceki maçta da ters gelen Llorente'nin 2 golüyle şoka girmiş, gemiyi limana 90+2'de kaptan Van Dijk'in attığı golle yanaştırmıştı.



3- Bu sezon Avrupa'da transfer rekortmeni olan Liverpool, Leverkusen'den Wirtz ve Frimpong için Almanlar'a 165 milyon Euro, Ekitike için Frankfurt'a 96 milyon ve Newcastle'a ise santrfor Isak için 145 milyon Euro ödedi. Sol bek Kerkez için 46 milyon Euro'yu kasasından çıkaran Liverpool, sakatlığı yüzünden kadrodan çıkartılan genç stoper Leoni için ise 31 milyon Euro ödemişti. Leoni'nin yerine kadroya listede olmayan Chiesa eklendi.



4- Ligde ilk mağlubiyetini aldığı Crystal Palace karşılaşmasında cezalı Ekitike'yi kullanamayan teknik direktör Arne Slot, Atletico Madrid maçından farklı sağ bek, sol bek, orta saha tercihleri yapmıştı.



5- Geçen sezon lige fazla yüklendikleri için Şampiyonlar Ligi'den elendiklerini bir röportajında dile getiren Slot'un bugün iki-üç taşla oynaması bekleniyor.

6- Bu sezon oynadığı tüm maçlarda topa rakibinden daha fazla sahip olan Liverpool'un şifrelerini en iyi çözen adam, onları penaltılarla da olsa Community Shield'de yani İngiltere Süper Kupası'nda deviren ve üç gün önce de ligde mağlup eden Crystal Palace hocası Oliver Glasner...



7- Glasner'in derinde savunduğu, ön alan baskısından kaçındığı ve hatlar arası pas trafiğini kırdığı Liverpool, ilk beş maçını kazanırken Newcastle United, Arsenal, Burnley ve Atletico Madrid maçlarında 80. dakikadan sonra galibiyet golünü buldu.



8- Dünyanın en iyi ayaklarına sahip sayılı kalecilerden birisi olan Alisson ve defans göbeğindeki iki tecrübeli isme rağmen Liverpool savunmasının açığı özelikle beklerin arkaya adam kaçırmaları ve serbest vuruşlarda alan paylaşımı.



9- Slot'un, Frimpong ve Robertson'a beklerde forma şansını vereceğini bekliyorum. Orta sahada Gravenberch ve Szoboszlai çok üst düzey oyuncular. Slot, Macar orta sahayı forvet arkasına çektiğinde Mac Allister'a şans tanıyor. Gakpo'yu kulübede tutup Salah'ın ters kanadında Almanlar'ın büyük yeteneği Wirtz'e görev veriyor.



10- Forvet hattında Jota'yı trajik kaza sonucunda kaybeden, Luis Diaz'ı ise Bayern Münih'e gönderen Liverpool, hayal kırıklığı yaratan Darwin Nunez'i de Arabistan'a uğurlamıştı. Palace maçında cezalı olan Ekitike'nin bu akşam ilk 11'de forma giymesi kuvvetle muhtemel. İsak'ın ise kulübeden gelip şans bulması bekleniyor.